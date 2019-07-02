2019/07/02 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لطالما أثارت تسريحات النجم الفرنسي بول بوغبا حديث وسائل الإعلام، وذلك لاختلافها عن تسريحات الشعر العادية، فهي أكثر “بهرجة” وتنوعا بالألوان، وخطفا للأنظار، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن شابا عراقيا هو “العقل المدبر” لتلك التسريحات.أحمد السنوي هو حلاق عراقي شاب، لم يتجاوز الـ29 من العمر، أتاحت له موهبته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور: حلاق عراقي وراء قصات بوغبا ونجوم البريميرليغ وكالة خطوة برس.

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