2019/07/02 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة صادقون المنضوية عن تحالف البناء محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، عن وجود مطالبات من العشائر بتخصيص بعض الدرجات الخاصة لكي يتم تمثيلها في الحكومة العراقية، مشيراً في الوقت ذاته الى أن كتلته ترفض التدخل في الشأن الحكومي.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “كتلة صادقون ترفض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تكشف عن مطالبات عشائرية بالدرجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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