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بالوثيقة.. مطالب المتظاهرين العاملين بصفة عقود في وزارة الموارد المائية


بالوثيقة.. مطالب المتظاهرين العاملين بصفة عقود في وزارة الموارد المائية
2019/07/02 | 11:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

مطالب المتظاهرين العاملين بصفة عقود في وزارة الموارد المائية

تأریخ التحریر: : 2019/7/2 11:09

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