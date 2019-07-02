فرانس برس: العراق يلتف على العقوبات الأمريكية على إيران

2019/07/02 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس يسعى العراق إلى إنشاء “منفذ” مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.ونقلت وكالة فرانس برس عن 3 مسؤولين عراقيين، أن “آلية الأغراض الخاصة” تسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالعملة العراقية “الدينار”، التي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع

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