البيشمركة: تحركات داعش تتطلب عملية مشتركة مع الجيش العراقي

2019/07/02 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد معاون رئيس اركان البيشمركة اللواء قارمان كمال ،الثلاثاء، ان تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في اطراف الموصل وديالى وكركوك تتطلب جهدا امنيا مشتركا مع الجيش العراقي للقضاء عليها.وقال كمال في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في اطراف الموصل وديالى وكركوك تتطلب جهدا امنيا مشتركا مع الجيش العراقي للقضاء […]

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