تصرف غريب لرجل تجاه عجوز داخل محطة قطار – فيديو

2019/07/02 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكم على رجل دفع آخر عجوز على قضبان القطار في لندن، بالسجن مدى الحياة.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الرجل العجوز الذي يبلغ من العمر 91 عامًا، وهو يقف في المحطة بانتظار قدوم القطار، وفجأة نهض رجل من على المقعد وقام بدفع الأخير بقوة، مما تسبب في سقوطه على القضبان الحديدية.

هرع الركاب الذين أصيبوا بحالة من الصدمة والفزع وتمكنوا من إنقاذ العجوز قبل قدوم القطار ووقوع حادث دهس مروع.

بينما أظهر مقطع الفيديو لقطات أخرى لنفس الرجل وهو يحاول دفع آخر ولكن تمكن الرجل من إنقاذ نفسه وعاد للخلف مرة أخرى، وأمسك الأخير وانهال عليه بالضرب.

ووفقا لموقع لايف ليك، تم القبض على الرجل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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