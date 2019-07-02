اجتماع ليلي للكتل السياسية يفشل بالتوصل لاتفاق بشأن الدرجات الخاصة

2019/07/02 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري ، الثلاثاء، عن فشل اجتماع للكتل السياسية عقد مساء امس بالتوصل إلى اتفاق بشأن الدرجات الخاصة وآلية توزيعها.وقال البديري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكتل السياسية عقدت، مساء امس، اجتماعا بشأن التوصل إلى اتفاق معين حول الدرجات الخاصة وآلية توزيعها”، مؤكدا أن “المجتمعين إلى اي اتفاق بشأن […]

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