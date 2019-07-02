العدل تطلق سراح اكثر من 500 نزيل

2019/07/02 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (514) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (49) مشمولاً بالعفو العام، و(57) من النساء و(457) من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم”.واضاف، ان" دائرة الإصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الالكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".انتهى..م.م

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