وزير الداخلية يؤكد دعم فرقة الرد السريع وتوفير أسباب النجاح في العمل وعلى مختلف الأصعدة

2019/07/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري دعم فرقة الرد السريع وتوفير أسباب النجاح في العمل وعلى مختلف الأصعدة”.وذكر بيان لوزارة الداخلية ” ان وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري زار فرقة الرد السريع وكان في استقباله قائد الفرقة وكبار الضباط وفي مجمل حديثه أشاد الوزير بجهود ابطال الفرقة والاعتزاز بتضحياتهم في تحرير الأرض وفرض الأمن […]

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