فرصة القرن؟

2019/07/02 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرتُ مراراً في الماضي من الانسياق وراء مبادرات دولية رنانة، وكذلك من التسرع في رفض الأفكار الجديدة قبل الاطلاع على تفاصيلها كاملة،

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