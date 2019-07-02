سنه تحتضن مؤتمرا كورديا رفيعا ويشهد حدثاً استثنائياً

2019/07/02 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احتضنت مدينة سنه الكوردية في ايران، مؤتمرا لتكريم 30 شخصية كوردية.ويحضر المؤتمر مسؤولين محليين ووفد من اقليم كوردستان والفنان الكوردي المعروف مظهر-مزهر- خالقي الذي يزور مسقط رأسه لأول مرة منذ نحو 40 عاماً.

وقال رحمت صادقي رئيس جامعة كوردستان في سنه، "لدى الكورد العديد من الفنانين المؤثرين وننتظر عقد مؤتمرات مماثلة لتكريم البقية منهم".

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