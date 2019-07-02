الحلبوسي يلتقي ساكو ويؤكد: مجلس النواب يسعى إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي

2019/07/02 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، ان الحلبوسي التقى الكاردينال لويس رافائيل ساكو، في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد، واستعرض اللقاء أوضاع المكون المسيحي في العراق، وآليات تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، مؤكدا على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ يحمي الجميع دون استثناء.‬

وبحث اللقاء دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية.

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