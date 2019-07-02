2019/07/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بحملة كبرى لإزالة إحدى أكبر الاسواق الشعبية المتجاوزة بمدينة الصدر شرقي العاصمة.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “ملاكات دائرة بلدية الصدر الأولى بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد باشرت تنفيذ حملة كبرى لإزالة سوق شعبي متجاوز بمنطقة الحبيبية (سوق الدجاج)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تزيل أحد اكبر الاسواق الشعبية في مدينة الصدر وكالة خطوة برس.

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