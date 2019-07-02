2019/07/02 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكدت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، أن مراكزها الكمركية سجلت أرتفاعا ملحوظا في حجم الإيرادات التي تحققها خلال الأشهر الماضية من ٢٠١٩ أخرها مركزي كمرك ام قصر الشمالي وام قصر الأوسط، الذين سجلا امس الأثنين ايرادا يوميا تجاوز حاجز الملياري دينار عراقي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: مركزي كمرك ام قصر سجلا امس الاثنين ايرادا بقيمة ملياري دينار وكالة خطوة برس.

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