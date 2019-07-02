وزير الهجرة: الانبار اول محافظة تخلو من مخميات النازحين العام المقبل

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : توقع وزير الهجرة نوفل بهاء موسى، اليوم الثلاثاء، أن تكون محافظة الأنبار أول محافظة تخلو من مخيمات النازحين خلال العام المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد ، نسخة منه، إن “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بحث مع محافظ الأنبار علي فرحان وعدد من أعضاء الحكومة المحلية في ...

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