محافظ بغداد يفعل اجراء قانونياً ضد المتجاوزين على املاك الدولة

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن محافظ بغداد، الثلاثاء، تفعيل قانونا ضد المتجاوزين على املاك الدولة .وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الجزائري خلال اجتماع عقده مع رؤساء الوحدات الإدارية والأقضية والنواحي في مبنى محافظة بغداد, شدد على ضرورة بذل الجهود لتقديم الخدمات الى المواطنين وتفعيل المحاسبة القانونية ضد ...

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