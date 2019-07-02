الإفراج عن 514 سجيناً بينهم 49 مشمولاً بالعفو العام خلال حزيران الماضي

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر حزيران الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الغد برس” نسخة منه، ان ” العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (514) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات ...

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