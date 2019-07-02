الجمارك: تجاوز حاجز الملياري دينار في ايراد مركزي ام قصر الشمالي والاوسط ليوم امس

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، ان ايرادات مركزي جمرك ام قصر الشمالي وام قصر الاوسط ليوم امس تجاوزت حاجز الملياري دينار.

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