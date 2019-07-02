منتخب الشباب بكرة السلة يواصل اختباراته تحضيرا لغرب اسيا

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم يوم غد الاربعاء، اختبارات لاعبي منتخب الشباب بكرة السلة من مواليد 2002 – 2003 في قاعة الشعب المغلقة تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب اسيا المقبلة.

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