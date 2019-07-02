اعتقال أشخاص سرقوا دراجات هوائية لخطباء مساجد في السليمانية

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :محمد عزيز

افادت الشرطة المحلية في كرميان بمحافظة السليمانية، الثلاثاء، باعتقال أشخاص سرقوا دراجات هوائية لخطباء المساجد في كرميان.

وقالت الشرطة، إن "الايام الماضية شهدت تكرار عمليات سرقة الدراجات الهواية من داخل المساجد والتي تعود لخطبائها بالتحديد في مدينة كلار من قبل اشخاص مجهولين".

وأضافت: "بعد المراقبة ومتابعة الكاميرات تم اعتقال اثنين من السراق".

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