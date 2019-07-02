نائب عن البناء: سنتخذ إجراءات بصدد النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري

2019/07/02 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد عباس

أعلن النائب عن تحالف البناء عبد الأمير المياحي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب بصدد التوجه نحو تعديل الفقرة المتعلقة بالنواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الآن.

وقال المياحي في تصريح صحافي، إن "البرلمان بصدد التوجه نحو تعديل الفقرة المتعلقة بالنواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الآن، مبينا ان البرلمان يجب ان يكون له دور في هذا الموضوع وتحديد مدة زمنية لأداء اليمين لمن يفوز بمقعد نيابي".

وأضاف، أنه "قانونيا لا توجد فقرة تلزم الفائزين بأصوات الناخبين بإداء اليمين الدستورية ولدينا توجه بشأن تعديل هذه الفقرة المهمة جدا، لاسيما ان فصلا كاملا انتهى ولم تتخذ أي اجراءات بحقهم".

واشار المياحي إلى، أن "هؤلاء النواب حازوا مقاعدهم النيابية بأصوات فئة من المجتمع انتخبتهم ويفترض أنهم يمثلون مئة إلف نسمة والمجتمع له حق على هذا النائب الذي اعطاه صوته".

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