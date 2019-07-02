مصدر يرجح تأجيل أول فقرتين من جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/07/02 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح مصدر نيابي، الثلاثاء ، تأجيل الفقرتين الأولى من جدول أعمال مجلس النواب المتعلقة بالدرجات الخاصة وكذلك استبدال بعض النواب.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الفقرتين الأولى والثانية من جدول اعمال جلسة اليوم سيتم تاجيلهما والمضي بالتعديل الثاني للمادة ٥٨ من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بالدرجات الخاصة”.وأضاف، أن “الفقرة الأولى والثانية محل خلاف وجدل […]

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