السهيل يوضح: وزارة التعليم العالي غير مسؤولة لوحدها عن تعيين حملة الشهادات العليا

2019/07/02 | 11:53

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بغداد اليوم - بغداد

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، أن وزارة التعليم العالي غير مسؤولة لوحدها عن تعيين حملة الشهادات العليا.

وذكر المكتب الاعلامي للسهيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة التعليم العالي غير مسؤولة وحدها عن تعيين حملة الشهادات العليا بل يجب على الوزارات والجهات الاخرى اخذ دورها بذلك".

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، المباشرة بحملة كبرى لإزالة إحدى أكبر الاسواق الشعبية المتجاوزة بمدينة الصدر، شرقي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكات دائرة بلدية الصدر الأولى بالتنسي

بغداد اليوم-بغداد

اوضحت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، إن حريق مدينة الصدر الذي نشب فجر اليوم ، اندلع داخل مخزنين احدهما للاسلحة والاعتدة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بقيادة واشراف مدير عام الدفاع المدن

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري ، الثلاثاء 2 تموز 2019 ، بتطبيق القانون بحق المتجاوزين على أملاك الدولة.

وشدد الجزائري خلال اجتماع عقده مع رؤساء الوحدات الإدارية والأقضية والنواحي في مبنى محافظة بغداد, على ضرورة بذل الجهو

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