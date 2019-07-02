الحكيم يؤيد قرار عبد المهدي بحصر السلاح بيد الدولة

2019/07/02 | 11:54

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بغداد:سومر نيوز

أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء، عن دعمه لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حصر السل...

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