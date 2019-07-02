تغطية 60% من شوارع بغداد بكاميرات المراقبة

2019/07/02 | 11:54

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، عن تمكنها من تغطية 60 بالمئة من شوارع وتقاطعات العاصمة بكاميرات المراقب...

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