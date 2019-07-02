2019/07/02 | 11:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تغطية 60% من شوارع بغداد بكاميرات المراقبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، عن تمكنها من تغطية 60 بالمئة من شوارع وتقاطعات العاصمة بكاميرات المراقب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تغطية 60% من شوارع بغداد بكاميرات المراقبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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