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تغطية 60% من شوارع بغداد بكاميرات المراقبة


تغطية 60% من شوارع بغداد بكاميرات المراقبة
2019/07/02 | 11:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، عن تمكنها من تغطية 60 بالمئة من شوارع وتقاطعات العاصمة بكاميرات المراقب...

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