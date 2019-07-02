2019/07/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أشاد رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، بقرار رئيس الوزراء الأخير بشأن تنظيم وهيكلة الحشد الشعبي، مشددا على ضرورة أن يكون حصر السلاح بيد الدولة من أهم أولويات الحكومة.وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع تويتر واطلعت عليها “خطوة برس” إن “حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يشيد بقرار تنظيم وهيكلة الحشد الشعبي وكالة خطوة برس.

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