بمبادرة فردية، إعادة إفتتاح زياح العذراء بعد تهديمه من قبل داعش

2019/07/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بمبادرة فردية وشخصية من قبل المواطن نسيم عبّا، تم الإحتفال بزياح إعادة إفتتاح تمثال مريم العذراء في مدينة بغديدا بمشاركة مئات المسيحيين.إبتدأت الإحتفالية بحضور قدّاس في كنيسة مار يوسف وبعد ذلك إنطلق الموكب في تمام الساعة السابعة من كنيسة مار يوسف مع راعي كنيسة مار يوسف الخور اسقف …

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