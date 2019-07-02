نائب: البرلمان يصوت على محافظ جديد للبنك المركزي و7 درجات اليوم

2019/07/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الثلاثاء، عن تسلم مجلس النواب السير الذاتية لمرشحي 8 درجات خاصة حيث من المقرر ان يصوت عليهم، فيما أكد ان مرشح رئيس الوزراء عبد المهدي لمنصب محافظ البنك المركزي سينال الثقة ايضا.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/ ان”هيئة رئاسة مجلس النواب تسلمت أسماء 8 مرشحين مع سيرهم […]

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