2019/07/02 | 11:56

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 2 يوليو 2019 | 11:54 صباحاً | عدد القراءات : 8

امانة بغداد: ازالة سوق دجاج متجاوز بمدينة الصدر

بغداد/...اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، المباشرة بحملة كبرى لإزالة إحدى أكبر الاسواق الشعبية المتجاوزة بمدينة الصدر شرقي العاصمة .

وقالت الامانة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "ملاكات دائرة بلدية الصدر الأولى بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد باشرت تنفيذ حملة كبرى لإزالة سوق شعبي متجاوز بمنطقة الحبيبية (سوق الدجاج) ضمن شارع زين القوس جهة محلة (555) " .

واضافت، ان "الحملة تضمنت ازالة اكشاك الباعة والمحال المتجاوزة لتسهيل حركة السير والمرور في الشارع الرابط بين منطقتي الحبيبية والاورفه لي وانفاذ القانون البلدي في المحافظة على التصميم الاساس ورفع المشوهات عن هذا الشارع الرئيس" .انتهى1

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