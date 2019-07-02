كاتب عراقي: اكثر من 60% من ميزانية العراق تذهب للرواتب

2019/07/02 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعتبر الكاتب العراقي منقذ داغر ان ميزانية العراق لا تتضمن اي خطط تتعلق بالتنمية، حيث ان اكثر من 60% من ميزانية العراق تذهب للرواتب الخاصة بالموظفين.

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