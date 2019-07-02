2019/07/02 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ، كوريا الجنوبية الى اغتنام الفرص الاستثمارية الكثيرة في العراق.وذكر بيان لمكتب زعيم تيار الحكمة الوطني، ان ” عمار الحكيم التقى مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو، لبحث مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وسيؤل وأهمية استثمار التواصل بين العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو كوريا الجنوبية لاغتنام الفرص الاستثمارية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو كوريا الجنوبية لاغتنام الفرص الاستثمارية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).