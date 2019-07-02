2019/07/02 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن احتمال عقد قمة ثلاثية جديدة حول سورية.إذ أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثا على هامش قمة العشرين في أوساكا باليابان عقد قمة ثلاثية جديدة حول سورية.وقال بيسكوف: هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريبا” مشيرا إلى أن الكرملين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً ..



قمة ثلاثية جديدة حول سورية النعيم نيوز.

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