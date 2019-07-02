2019/07/02 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة علي البديري، اليوم الثلاثاء، عن استكمال لإجراءات استجواب وزير الزراعة صالح الحسني لـ”تقصيره في أداء مهامه”.وقال البديري في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “النائب عن كتلة الحكمة الوطني محمود الملا طلال استكمل كافة الإجراءات القانونية والشكلية لاستجواب وزير الزراعة صالح الحسني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة تعد لاستجواب وزير الزراعة وعينها على ثلاثة آخرين المركز الخبري الوطني.

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