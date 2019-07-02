2019/07/02 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: هكذا ردت قيادة الحشد الشعبي على قرار عبد المهدي بضمه للقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: هكذا ردت قيادة الحشد الشعبي على قرار عبد المهدي بضمه للقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).