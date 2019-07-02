2019/07/02 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد مدرب منتخب البرازيل، تيتي، إنه يكاد لا يستطيع النوم لترقبه خوض أول نهائي بطولة مع “السيليساو” وذلك حال تخطيه عقبة الأرجنتين فجر الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة على الأراضي البرازيلية.وصرح تيتي خلال مؤتمر صحفي من ملعب مينيراو الذي سيستضيف اللقاء: “قلت إن لدي طموح كبير،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تيتي”: لا استطيع النوم بسبب نهائي بسبب الأرجنتين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تيتي”: لا استطيع النوم بسبب نهائي بسبب الأرجنتين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تيتي”: لا استطيع النوم بسبب نهائي بسبب الأرجنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).