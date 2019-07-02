المرور تكشف عن قيمة الغرامات المالية بحق مخالفين إلاشارات الضوئية

2019/07/02 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت مديرية المرور العامة، ان هناك غرامات مالية تفرض على المخالفين و المتجاوزين على الاشارات الضوئية بعد تطبيقها في 16 تقاطع بالعاصمة بغداد.

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