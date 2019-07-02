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المرور تكشف عن قيمة الغرامات المالية بحق مخالفين إلاشارات الضوئية


المرور تكشف عن قيمة الغرامات المالية بحق مخالفين إلاشارات الضوئية
2019/07/02 | 12:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

اكدت مديرية المرور العامة، ان هناك غرامات مالية تفرض على المخالفين و المتجاوزين على الاشارات الضوئية بعد  تطبيقها في 16 تقاطع  بالعاصمة بغداد. 

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