2019/07/02 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

صوت مجلس محافظة كربلاء، خلال جلسته الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء، على رفع عدد من السيطرات في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مراسل "العهد نيوز"،

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