الجمارك تسجل ارتفاعا ملحوظا في حجم الإيرادات بمراكزها الجمركية

2019/07/02 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، تسجل ارتفاعا ملحوظا في حجم الإيرادات بمراكزها الجمركية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "مراكزها الجمركية سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم الايرادات التي تحققها خلال الأشهر الماضية من ٢٠١٩ أخرها مركزي جمرك ام قصر الشمالي وام قصر الأوسط الذين سجلا امس الأثنين ايرادا يوميا تجاوز حاجز المليارين دينار عراقي ".

واضافت، ان "هذه الطفرة في حجم الايرادات المتحققة والتي تستوفى كرسوم جمركية عن البضائع المستوردة تأتي مصاحبة للتوجهات التي حرصت على تنفيذها ادارة الجمارك لمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والتهرب من دفع الرسوم فضلا عن تسهيل انجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة الاستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس ايجابا على ارتفاع ايرادات المراكز الامركية كافة" .

واوضحت الهيئة، ان "ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي مسجلة اعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الايرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد باعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات و وسائل واجهزة العمل الجمركي".

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