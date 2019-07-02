ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 25/41

2019/07/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي نصوص مخاطبة المرأة من خلال الرجلنجد في القرآن عندما يتحدث الله القرآني عن الناس ذكورا وإناثا، أو يتحدث عن الذكور أي الرجال فقط، نراه تارة يتحدث عنهم بالضمير الثالث، وتارة يخاطبهم مباشرة بالضمير الثاني، ولكن من الصعب أن أفهم - إذا كان القرآن يمثل خطاب الله - لماذا يوجه الله خطابه إلى النساء، من أوامر، ونواهيَ، ومواعظ، أو إخبار عن أحوالهن، عبر الرجال، باستثناء مرة واحدة خاطب بها نساء النبي، حيث ......

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