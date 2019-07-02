نبيل عودة - انطباعات أولية من زيارة مخيم الناصرة البلدي

2019/07/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة *رئيس البلدية يتعهد بمواصلة رعاية أبناء الناصرة وتوفير كل ما يحتاجونه من اجل التطور والتقدم في الحياة*ان تشاهد مئات البراعم النصراوية الشابة، يرقصون ويصفقون ويغنون بسعادة ومرح، هي من أجمل المشاهد التي تبقى مختزنة في ذاكرة الانسان.هذا هو الانطباع الأول الذي شاهدته في زيارتي الأولى للمخيم البلدي الذي افتتحته بلدية الناصرة، في ارض نادي الشبان المسيحيين سابقا، بحضور رئيس بلدية الناصرة......

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