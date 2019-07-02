عبدالرزاق دحنون - كيف يفكِّر الجنرال؟

2019/07/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون حكى لي صديق هو ابن أحد المُهاجرين العرب من الشام إلى كندا في خمسينات القرن العشرين هرباً من انقلابات الجنرالات في الشرق الأوسط.قائلاً:جاء مسرعاً إلى جدتي "زينب" صارخاً لأن في أُذنيها "طرش" ثقيل: ديري بالك أولاد حارتنا يلعبون في عقل ابنك كي يتطوَّع في جهاز الأمن العسكري.ردت الجدة واثقة من كلامها: يشهد الله أنني أعرف ابني أكثر منهم جميعاً وإن وجدوا عقلاً في رأسه فليلعبوا به على كيفهم.

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