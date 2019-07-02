2019/07/02 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني-NNC استبعدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الثلاثاء، وضع حد للفساد في العراق ما لم يتم تغيير الذين يتولون الدرجات الوظيفية الخاصة بآخرين اكثر كفاءة.وقالت دلير للمركز الخبري الوطني NNC، إن “جميع الأحزاب تتقاسم الدرجات الخاصة ويتم إدارتها بالوكالة في كل الحكومات السابقة”، مشيرة الى أن “الفساد المالي والإداري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الكردستاني يستبعد وضع حد للفساد ويتحدث عن السبب المركز الخبري الوطني.

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