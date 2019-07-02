نائب يتهم النجيفي بامتلاكه ستة آلاف مقاتل يمولون من قبل تركيا

2019/07/02 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاثنين، إن محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي لديه 6000 مقاتل يمولون من قبل تركيا، مبيناً أن باب التطوع لا زال مفتوحاً.

وقال الكلابي في تصريح صحفي، إن “أثيل النجيفي متواجد دائماً تحت العباءة التركية ولديه أكثر من 6000 مقاتل يمولون من قبل تركيا ولا زال باب التطوع مفتوح”.

وأضاف أن “هؤلاء يجب أن يحاكموا بتهمة الخيانة فعلى أي اساس يتم فتح معسر ويأخذون رواتب وامدادات تركية دون علم الحكومة المركزية”، لافتاً إلى أن “قوات الحشد العشبي المتواجدة في الموصل والراجعة الى هيئة الحشد هي من أبناء الموصل”.

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