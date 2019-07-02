2019/07/02 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية- كلكامش برس؛ دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، فائل الحشد الشعبي الى التعاون وتطبيق قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة وإلغاء مسمياتها وغلق مقراتها.

وقال الاعرجي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “نعتقد أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة وإلغاء مسمياتها وغلق مقراتها، خطوة صحيحة في طريق إعادة بناء الدولة العراقيّة”.

واوضح بالقول، “على جميع هذه الفصائل التعاون لتسهيل تطبيق هذا القرار الذي يَصْب في مصلحتها من خلال حفظ حقوقها وإبعاد التُّهم التي يحاول البعض إلصاقها بها بعدما كانت أحد الأسباب المهمة في القضاء على قوى الإرهاب وتحرير المدن المغتصبة”.

وتابع أنها “فرصةٌ في ذات الوقت لإبعاد بعض الدخلاء على هذه المؤسّسة من الذين أساءوا إليها، كما ونتمنى من القائد العام للقوات المسلحة أن يُصدر تعليمات أكثر تفصيلاً تساعد على تنفيذ الأمر بالسرعة الممكنة وتُسهِّل تنفيذه بصورةٍ عادلة، وبعكسه سنكون أمام أمر لا قيمة عملية له”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يدعو فصائل الحشد الشعبي الى تطبيق قرار عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يدعو فصائل الحشد الشعبي الى تطبيق قرار عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).