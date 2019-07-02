اياد بنيان يكشف حقيقة عقوبة عدنان حمد

2019/07/02 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، الثلاثاء، عن حقيقة الانباء التي تحدثت عن عقوبة حرمان مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد.وفي بينان في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إنه “يثار بين الحين والاخر، موضوع المدر العراقي المحترف عدنان حمد، حيث يتردد لغط مشاع لاسيما في الاوساط الرياضية والاجتماعية العامة، انه […]

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