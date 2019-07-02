القضاء ينظم لقاءً تشاوريا مع مختصين بشأن الأفكار المقدمة لمحاكمة إرهابيي داعش

2019/07/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، لقاء تشاوريا ضم عددا من المختصين في القانون للتداول بشأن الافكار المقدمة من المجلس بخصوص محاكمة الإرهابيين من عصابات داعش وفق المعايير الدولية .

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