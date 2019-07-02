بحضور القاضي فائق زيدان : القضاء ينظم لقاءً تشاوريا مع مختصين بشأن الأفكار المقدمة لمحاكمة إرهابيي داعش

2019/07/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجلس القضاء الأعلى لقاء تشاوريا ضم عددا من المختصين في القانون للتداول بشأن الافكار المقدمة من المجلس بخصوص محاكمة الإرهابيين من تنظيم داعش وفق المعايير الدولية .وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى لوكالة نون أن "اللقاء التشاوري حضره كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي السيد فائق زيدان ورئيس هيأة الاشراف القضائي القاضي السيد جاسم محمد العميري والسادة أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب كل من حسين العقابي و صائب خدر نايف".

ولفت الى ان "اللقاء حضره أيضاً مستشار رئيس الجمهورية السيد امير الكناني ومستشار رئيس مجلس النواب السيد قاسم العبودي ومديرعام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء وبحضور فريق التحقيق الدولي برئاسة السيد كريم خان والدكتورة سلامة الخفاجي والسيد جونثن ابكار".

واكد ان "اللقاء تضمن التداول بشأن الافكار المقدمة من مجلس القضاء الاعلى بخصوص محاكمة الارهابيين المنتمين الى تنظيم داعش الارهابي وفق المعايير الدولية".

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