زراعة كربلاء المقدسة تستمر بمكافحة ذبابتي الفاكهة والياسمين البيضاء

2019/07/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت مديرية زراعة كربلاء المقدسة حملاتها المجانية لمكافحة بساتين الحمضيات واشجار الفواكه ذات النواة الحجرية من الحشرات ذبابتي الفاكهة والياسمين البيضاء في مناطق مختلفة من المحافظة.واسفرت الحملة عن مكافحة (2475) دونماً باستخدام مبيد ليفو ومبيد سبراي اويل،كما تم استلام (325) لتر من مبيد ليفو و(600) لتر من مبيد (سبراي اويل) اضافة الى استلام (980) مصيدة تفري و(1800) مصيدة صفراء (2500) فرمون ذبابة الفاكهة و(2000) فرمون ذبابة الخوخ.

وجاءت هذه الحملة من اجل دعم الفلاحين ومكافحة الافات التي تصيب بساتينهم،حيث تم توزيع المصائد والمبيدات والفرمونات على الشعب الزراعية التي تكثر فيها بساتين الفاكهة والحمضيات لغرض اجراء هذه الحملة المجانية في عموم المحافظة.

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