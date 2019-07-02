2019/07/02 | 12:54

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بالصور: العتبة الحسنية تعقد ندوة لـ "مكافحة المخدرات"

كلمة -

كربلاء

قالت العتبة الحسينية، يوم الثلاثاء، إنها عقدت ندوة في

كربلاء للتوعية بمخاطر "المخدرات" وتوضيح الديات

العشائرية.

وأضافت على لسان مسؤول التبليغ الديني التابع لقسم الشؤون الدينية،

الشيخ فاهم الإبراهيمي أن "الندوة تناولت أيضاً موضوع براءة المسعف

من الملاحقة العشائرية والديات وعدم مطالبته بما يعرف بالفصل

العشائري".

ولفت الإبراهيمي إلى تحذير الأهالي من مخاطر المخدرات وانتشارها،

مؤكداً أن الندوة شملت مناقشات كثيرة حول الديات العشائرية وطرق

مواجهة المخدرات.

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