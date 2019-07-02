2019/07/02 | 12:56

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بالوثيقة..



المالية توافق على صرف مخصصات ذوي المهن الصحية في ذي قار

الثلاثاء

02

تموز

2019 :

12:31 pm

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بالوثيقة..



المالية توافق على صرف مخصصات ذوي المهن الصحية في ذي قار

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